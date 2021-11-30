مستثمرون صينيون يطالبون أوكرانيا بالمليارات

يطالب مستثمرون صينيون أوكرانيا بمبلغ 4.5 مليار دولار جراء خسائر تعرضوا لها بسبب استثمارات ضخوها في مصنع "موتور سيتش" لصناعة محركات الطائرات، بموجب صفقة لم تلتزم أوكرانيا بها.

وأفادت الشركة الصينية Skyrizon ومستثمرون آخرون من الصين بأنهم من خلال القضاء سيطالبون أوكرانيا بما لا يقل عن 4.5 مليار دولار جراء الخسائر التي تعرضوا لها، وجاء ذلك بحسب ما ذكرته الشركة في رسالة نشرت في شبكات للتواصل الاجتماعي.

ويطالب المستثمرون الصينيون الاعتراف بأن أوكرانيا انتهكت اتفاقية ثنائية للاستثمار بين البلدين، كذلك طالبوا كييف بتعويض جميع الخسائر التي تكبدوها. وتمت الإشارة في الرسالة إلى أنه جرى رفع دعوى أمام محكمة التحكيم في لاهاي.

في العام 2016، استحوذ مستثمرون صينيون على 56% من أسهم "موتور سيتش"، وفي العام التالي أوقفت دائرة الأمن الأوكرانية الصفقة بعدما أصبح معروفا أن "موتور سيتش" والمستثمرين الصينيين يعتزمون بناء مصنع مشابه في الصين.

وقامت السلطات الأوكرانية بفتح قضية جنائية، حيث اشتبهت السلطات بوجود "مؤامرة" لنقل أصول وخطوط إنتاج "موتور سيتش" إلى خارج أوكرانيا، وفي ربيع 2018 صادرت المحكمة الأوكرانية 56% من أسهم الشركة العائدة للمستثمرين الصينيين.

واعتبر المستثمرون أن كييف انتهكت القوانيين الدولية بعد الاستيلاء على أسهمهم في الشركة، ولا يزال المستثمرون الصينيون حتى الآن غير قادرين على إدارة "موتور سيتش".

وفي نهاية شهر مارس من هذا العام، وقع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مرسوما بشأن تأميم الشركة.

المصدر: تاس