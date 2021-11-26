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برميل "برنت" يهبط دون مستوى 77 دولارا للمرة الأولى في نحو شهرين

مال وأعمال

برميل
Reuters
صورة تعبيرية
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تواصل أسعار النفط، هبوطها خلال تعاملات اليوم الجمعة، وذلك في ظل مخاوف اقتصادية من تداعيات رصد نسخة متحورة جديدة لفيروس كورونا المستجد في جنوب إفريقيا.

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وقالت وسائل إعلام، إن سعر برميل "برنت" هبط دون مستوى 77 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ 30 سبتمبر الماضي. وبحلول الساعة 14:29 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي بنسبة 5.87% إلى 76.17 دولار للبرميل.

فيما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 6.77% إلى 73.08 دولار للبرميل.

المصدر: تاس

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