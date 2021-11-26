برميل "برنت" يهبط دون مستوى 77 دولارا للمرة الأولى في نحو شهرين

تواصل أسعار النفط، هبوطها خلال تعاملات اليوم الجمعة، وذلك في ظل مخاوف اقتصادية من تداعيات رصد نسخة متحورة جديدة لفيروس كورونا المستجد في جنوب إفريقيا.

إقرأ المزيد

وقالت وسائل إعلام، إن سعر برميل "برنت" هبط دون مستوى 77 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ 30 سبتمبر الماضي. وبحلول الساعة 14:29 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي بنسبة 5.87% إلى 76.17 دولار للبرميل.

فيما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 6.77% إلى 73.08 دولار للبرميل.

المصدر: تاس