سوريا تدرس "عشرات الطلبات من الدول الأوروبية"
Reuters
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أكد وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني أن الوزارة اعتمدت خطة لـ 10سنوات قادمة بهدف تطوير القطاع السياحي في سوريا وسيتركز الاهتمام على السياحة الشعبية وعودة السياحة الثقافية.
وقال وزير السياحة خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن "عام 2022 سيكون أفضل عام سياحي"، مشيرا إلى وجود عشرات الطلبات من الدول الأوروبية لزيارة سوريا على طاولة الوزارة.
وأضاف مرتيني: "يوجد 40 مشروعا في ملتقى الاستثمار السياحي للعام القادم وهي لجهات عامة منها وزارة السياحة ومجالس المدن وبعض المنظمات الشعبية".
ولفت مرتيني إلى وجود فرص كبرى للاستثمار السياحي في سوريا ستؤمن فرص عمل لأكثر من 100 ألف شخص حتى عام 2030.
المصدر: سانا
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