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اليابان تعلن الإفراج عن بعض احتياطي النفط بالتنسيق مع الولايات المتحدة

مال وأعمال

اليابان تعلن الإفراج عن بعض احتياطي النفط بالتنسيق مع الولايات المتحدة
Reuters
اليابان
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أكد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستفرج عن بعض احتياطيها من النفط بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبما لا يخالف القانون.

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وأضاف كيشيدا للصحفيين أن وزير الصناعة الياباني، كويشي هاجيودا، سيعلن التفاصيل المتعلقة بالكمية التي سيتم الإفراج عنها.

وأشار إلى أن اليابان ستواصل الضغط على الدول المنتجة للنفط للتصدي لارتفاع الأسعار.

طلبت واشنطن الأسبوع الماضي من مستهلكين كبار للنفط مثل الصين واليابان دراسة سحب منسق من احتياطي النفط الاستراتيجي.

المصدر: رويترز

 

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