زيادة نسبتها 900%.. الكشف عن صادرات الغاز من مصر

سلط وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا الضوء على إنجازات قطاع الغاز والنفط في مصر، وقال إن مصر صدرت مليون طن من الغاز المسال في الربع الثالث من 2021.

وأوضح الوزير، في كلمة ألقاها في المؤتمر الاقتصادي الثامن لمؤسسة أخبار اليوم "100 مليار دولار صادرات.. الحلم ممكن"، أن الكمية المصدرة تنطوي على زيادة نسبتها 900 بالمئة على أساس سنوي.

وأضاف أن صادرات الغاز الطبيعي المسال وضعت مصر في صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من عام 2021.

ووفقا للوزير فإن معدل النمو هذا يعد الأعلى عالميا خلال الربع الثالث من عام 2021، وأشار إلى أنه تم تحقيق فائض في ميزان المدفوعات البترولي خلال عام 2018-2019، بما يعادل حوالي 9.9 مليار جنيه لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز.

وأشار إلى أن قطاع البترول والغاز في 2018-2019 ساهم بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مشيرا إلى أنه على الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالي 24% من الناتج المحلي عام 2019-2020.

ولفت الملا إلى ما تحقق من نتائج غير مسبوقة في إطار مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي بالمنازل وكوقود للسيارات، موضحا أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تحقيق أعلى معدلات لتوصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل في مصر بواقع 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة سنويا يصلها الغاز الطبيعي بما أدى إلى زيادة إجمالي عدد الوحدات المستفيدة من الخدمة على مستوى مصر إلى نحو 12.6 مليون وحدة سكنية منذ بدء هذا النشاط في مصر عام 1980.

المصدر: RT