الجزائر تشد يد نيجيريا نحو أوروبا

تحدث سفير نيجيريا في الجزائر محمد مبدول، خلال مقابلة مع صحيفة "بانش" النيجيرية، عن آفاق العلاقات الاقتصادية بين نيجيريا والجزائر، بما في ذلك مشروع أنبوب الغاز بين البلدين.

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ووفقا لما نقلته الصحيفة عن الدبلوماسي أمس فإن الجزائر تعتزم تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي النيجيري، فور إتمام مشروع خط أنابيب الغاز بين البلدين.

وأشار سفير نيجيريا في الجزائر إلى أن عملية تنفيذ مشروع أنبوب الغاز "الجزائري-النيجيري"، تتحرك بسرعة مؤخرا إذ مد الخط حتى حدود النيجر، وعند وصوله إلى ولاية كانو (شمال نيجيريا) سيتمكن الطرفان من توصيله إلى الجزائر.

وأوضح أن المشروع كانت كلفته مرتفعة ووصلت إلى مستوى 10 مليارات دولار، وأنه تم اللجوء إلى عدة المؤسسات مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي والبنك الإسلامي لتمويل المشروع.

كذلك أشار إلى أن الجزائر توفر احتياجات الغاز لمعظم الدول الأوروبية، ولديها شبكة أنابيب غاز تزيد عن 2000 كيلومتر وتحتوي على رابع أكبر احتياطي غاز في العالم.

وأوضح أن المشكلة هي أن الجزائر لا تستطيع تلبية الطلب المتزايد على الغاز بينما توجد احتياطات هامة في نيجيريا وبالتالي سيتم تسويق الغاز النيجيري من قبل الجزائر الأمر الذي سيعود بالمنفعة على البلدين.

المصدر: "بانش" (Punch)