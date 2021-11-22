روسيا.. سعر الكافيار الأحمر يبلغ مستوى قياسيا
Sputnik
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صعد سعر التجزئة للكافيار الأحمر في روسيا إلى أعلى مستوى تاريخي له منذ أكتوبر الماضي، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد أكثر من 5 آلاف روبل (نحو 68 دولارا)، وفقا لبيانات رسمية.
وبحسب ما أشارت إليه وسائل الإعلام، فقد حدث ذلك على الرغم من الموسم الناجح لصيد سمك السلمون، والذي كان من المتوقع أن يساهم في الحد من ارتفاع أسعار الكافيار.
وعلى مدار العشرين عاما الماضية ارتفع سعر الكافيار الأحمر بمقدار 7.4 مرة، ففي أكتوبر 2000 بلغ سعر الكيلوغرام الواحد 675 روبلا.
(الدولار = 73.3 روبل بتاريخ 22 نوفمبر 2021)
المصدر: نوفوستي
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