باريس: سنتعاون مع أبو ظبي في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين
Reuters Christopher Pike
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أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن بلاده ستتعاون مع الإمارات في مشروعات جديدة بقطاعي الطاقة المتجددة والهيدروجين.
وقال: "الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050 هدف مهم، ونريد العمل مع الإمارات في مكافحة تغير المناخ".
ويزور لومير أبو ظبي ودبي يومي الأحد والاثنين، حيث يجري مباحثات مع كبار المسؤولين الإماراتيين حول العلاقات الاقتصادية الثنائية وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالي الفضاء والطاقة.
المصدر: "رويترز"
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