ازدياد صادرات مصر لدول الاتحاد الإفريقي 37.8%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن ليبيا تصدرت قائمة الدول الإفريقية المستوردة للصادرات المصرية بين يناير وسبتمبر 2021.

وأوضح الجهاز أن السوق الليبية استقبلت خلال الفترة نفسها صادرات مصرية بقيمة 711 مليون دولار بنسبة 17.9% من إجمالي الصادرات إلى دول الاتحاد الإفريقي.

وجاءت السودان في المرتبة الثانية إذ استقبلت سوقها واردات بقيمة 588 مليون دولار، وبنسبة 14.8%، تلتها المغرب في المرتبة الثالثة بواردات قيمتها 513 مليون دولار وبنسبة 12.9%، والجزائر في المرتبة الرابعة بقيمة 448 مليون دولار وبنسبة 11.2%، ثم كينيا بقيمة 284 مليون دولار وبنسبة 7.1% من إجمالي صادرات مصر إلى التكتل الإفريقي.

ويمثل إجمالي الصادرات المصرية إلى الدول الخمس 64% من إجمالي الصادرات إلى دول الاتحاد الإفريقي، وجاءت أعلى السلع المصدرة في اللدائن ومصنوعاتها بنسبة 10.6%، ثم الملح والكبريت والإسمنت بنسبة 8.1%، ثم الآلات والأجهزة كهربائية بنسبة 5.3% من إجمالي السلع.

وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد زادت بنسبة 37.8%، لتصل إلى 3 مليارات و974 مليون دولار، مقارنة بمليارين و883 مليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2020.

وفي المقابل، بلغت قيمة إجمالي الواردات المصرية من دول الاتحاد مليارا و455 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري مقابل مليار و118 مليون دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاءت السودان في قائمة الدول الموردة إلى مصر ثم زامبيا ثم المغرب وكينيا والكونغو الديمقراطية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية