رئيسة المركزي الروسي تحذر من ارتفاع التضخم إلى خانة العشرات

حذرت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيؤلينا من ارتفاع معدلات التضخم، وقالت إن تضخم أسعار المواد الغذائية في روسيا ارتفع إلى خانة العشرات (رقمين).

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وأضافت المسؤولة، في كلمة أمام النواب الروس أمس، أن "التضخم في روسيا لم يبق لفترة طويلة عند مستويات منخفضة فقط لأربع سنوات بالقرب من الهدف البالغ 4%. التضخم الآن ضعفي هذا المستوى، أما مؤشر تضخم أسعار المواد الغذائية فمؤلف للأسف من رقمين".

وحذرت من أنه إذا لم يتم خفض التضخم الآن، فإن الفئات الأكثر ضعفا من السكان ستعاني. وقالت: "كلما قل دخل الفرد ارتفعت حصة استهلاك المواد الغذائية، ويعني ذلك أن التضخم يضربه أولا. إذا فاتنا التضخم الآن، فإن الفئات الأقل حماية من السكان ستعاني".

وأوضحت نابيؤلينا أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية تأثر بعدم وجود محصول جيد للغاية وصعود الأسعار العالمية وارتفاع تكلفة العمالة في الزراعة بسبب الافتقار لليد العاملة من المهاجرين.

وعن التوقعات لمؤشر التضخم للعام القادم، قالت إنه حسب التوقعات الأساسية للبنك المركزي الروسي فإن التضخم سيقترب من الهدف العام المقبل وهو ما بين 4% - 4.5%.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت منظمة الأغذية والزراعة الدولية "الفاو" إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر 2021 لتصل إلى أعلى مستوياتها في 10 سنوات.

المصدر: تاس