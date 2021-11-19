الحمضيات والتفاح السوري إلى روسيا

بحث مسؤولون من روسيا وسوريا سبل تعزيز التجارة بين الجانبين، بما في ذلك مع جمهورية القرم الروسية، وتعزيز وجود المنتجات السورية في السوق الروسية.

وذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن معاونة وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد ناقشت خلال اجتماع عقد مؤخرا مع نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية القرم الروسية غيورغي مورادوف آليات تنفيذ العمليات التجارية التي تتم في إطار البيت التجاري المشترك (سوريا – القرم) بما يسهم في تنمية التبادل التجاري وبالتالي دعم اقتصاد الجانبين من خلال تسويق منتجاتهما، وبالتالي تشجيع المنتجين من صناعيين ومزارعين على الاستمرار بالعمل والإنتاج.

وأكدت أحمد، أن الهدف من الاجتماع هو وضع نقاط أساسية لوجود المنتجات السورية بالأسواق الروسية والقرم ولاسيما الحمضيات والتفاح السوري مع تأكيد ضرورة البحث عن أنسب الأسعار للبضائع والمنتجات المشتركة بما يلائم المواصفات والجودة المطلوبة ضمانا لديمومة التبادل التجاري الثنائي، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال.

المصدر: الوطن