جهة ألمانية تحدد شرط اعتماد "نورد ستريم-2"

أفادت وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية، بأن إجراءات اعتماد شركة "نورد ستريم-2"، المسؤولة عن المشروع الغاز الروسي "السيل الشمالي-2"، في ألمانيا ستستمر بعد تسجيل الشركة في ألمانيا.

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واعتماد شركة "نورد ستريم-2" إجراء ضروري لبدء ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أنبوبي "السيل الشمالي-2".

و"نورد ستريم-2" شركة يقع مقرها في سويسرا، فيما تطالب السلطات المختصة في ألمانيا أن يكون لدى الشركة شكل قانوني وفقا للقانون الألماني، أي تسجيل شركة تابعة لـ"نورد ستريم-2 في ألمانيا.

وفي وقت سابق اليوم، تحدثت شركة "نورد ستريم-2" عن أسباب تعليق إجراءات اعتماد الشركة في ألمانيا. ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام فإن التعليق تم بسبب أمور تنظيمية وقانونية.

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

ويمر أنبوبا المشروع عبر المناطق الاقتصادية الاستثنائية والمياه الإقليمية لكل من ألمانيا والدنمارك وفنلندا والسويد وروسيا.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الغاز الروسية "غازبروم" الانتهاء بشكل كامل من مد أنبوبي المشروع. بعد ذلك تم ملئ الأنبوبين بالغاز وإتمام العملية الفنية الأخرى لإنهاء جاهزية الأنبوبين.

والآن يجري العمل على إصدار التصاريح اللازمة للمشروع للبدء بضخ الغاز.

المصدر: RT + "نوفوستي"