الإمارات تعلن عن استثمارات جديدة بقيمة 6 مليارات دولار في مجال التنقيب عن النفط

أعلنت شركة بترول أبو ظبي الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار في مجال التنقيب عن النفط الخام.

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وفي بيان لها على هامش مؤتمر الطاقة "أديبك"، كشفت شركة النفط الحكومية "أدنوك" أن "الاستثمارات الجديدة تهدف إلى زيادة الحفر لرفع طاقة الدولة الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2030"، حيث أن هذه الاستثمارات تشمل المعدات التي حصلت شركات عدة على عقود مختلفة لتوفيرها، إذ يمتد بعض هذه العقود لنحو عشر سنوات.

وكان وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، قد أكد أن أبو ظبي تعمل على وضع "تشريعات ومبادرات ومشاريع طموحة هدفها خلق توازن بين إنتاج الطاقة والنمو الاقتصادي وبين المحافظة على البيئة ودعم قضية التغير المناخي".

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات، التي أعلنت نيتها الوصول للحياد الكربوني في 2050، هي أحد أكبر منتجي النفط في العالم بمعدل 4.2 مليون برميل يوميا.

المصدر: "فرانس برس"