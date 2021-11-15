تضاعفت إلى تركيا وقفزت إلى دول أوروبية.. "غازبروم" الروسية تنشر بيانات صادرات الغاز في 2021

أفادت شركة "غازبروم" الروسية في بيان اليوم بأن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى الأسواق الخارجية صعدت في 2021، ما يؤكد وفاء الشركة الروسية بالتزاماتها التعاقدية.

وأظهرت البيانات أن صادرات الغاز الطبيعي لشركة "غازبروم" إلى الأسواق الخارجية، باستثناء أسواق الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، ارتفعت في الفترة من 1 يناير وحتى 15 نوفمبر من هذا العام بنسبة 8.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2020، إلى 164.8 مليار متر مكعب من الغاز.

كذلك أشارت البيانات إلى أن إمدادات الغاز الطبيعي إلى تركيا ارتفعت بنسبة 98.1% وإلى ألمانيا 19.6% وإلى إيطاليا 18.3% ورومانيا بنسبة 247.1% وإلى صربيا بنسبة 92.9%، أما إلى بلغاريا فقد زادت الإمدادات بنسبة 48.2%.

ووفقا للمعطيات الأولية فقد بلغ إنتاج شركة "غازبروم" في الفترة من 1 يناير وحتى 15 نوفمبر من هذا العام 445 مليار متر مكعب من الغاز، بزيادة نسبتها 15.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

المصدر: RT