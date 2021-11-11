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الدولار يقفز إلى أعلى مستوى في 16 شهرا

مال وأعمال

الدولار يقفز إلى أعلى مستوى في 16 شهرا
Reuters
صورة تعبيرية
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قفز الدولار مسجلا أعلى مستوى في 16 شهرا مقابل اليورو وعملات رئيسية أخرى، اليوم الخميس، وذلك بعد أن سجل التضخم في الولايات المتحدة أعلى قراءة منذ 30 عاما.

وأظهرت بيانات نمو أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة الشهر الماضي بأسرع وتيرة سنوية منذ 1990، ويعتقد متعاملون أن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) سيرد برفع أسعار الفائدة أسرع من أقرانه في أوروبا واليابان.

وهبط اليورو هبوطا حادا وسط توقعات بتباطؤ البنك المركزي الأوروبي في تشديد السياسات. وواصل التراجع اليوم إلى 1.1459 دولار، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2020.

ومقابل سلة عملات رئيسية، ارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة ليسجل 95.02 نقطة، أعلى مستوى له أيضا منذ يوليو 2020.

المصدر: رويترز

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