إيران تفتتح طريقا تجاريا جديدا بين الإمارات و تركيا

أعلنت السلطات الإيرانية أن طهران افتتحت طريقا تجاريا جديدا يربط بين الإمارات و تركيا.

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وكشفت السلطات الإيرانية عن عبور أول حمولة تجارية من الإمارات إلى تركيا عبر الأراضي الإيرانية، مشيرة إلى أن ذلك "يسرع عملية النقل 8 أيام بعد أن كان نقل البضائع من ميناء الشارقة بالإمارات إلى ميناء مرسين التركي عبر مضيق باب المندب وقناة السويس و البحر الأحمر يستغرق 20 يوما".

المصدر: RT