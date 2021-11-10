الليرة التركية تقترب من مستويات قياسية

تراجعت الليرة التركية أمام الدولار، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، واقتربت من مستويات قياسية متدنية كانت قد سجلتها نهاية الشهر الماضي.

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ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" فقد جرى تداول العملة التركية، بحلول الساعة 16:10 بتوقيت موسكو، عند مستوى 9.827 ليرة للدولار، وهو مستوى قياسي متدني تم تسجيله نهاية الشهر الماضي عند 9.85 ليرة للدولار.

وفي 25 أكتوبر الماضي، تراجعت الليرة التركية إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 9.85 مقابل الدولار، حينها عزا مصرفيون النزول إلى تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول طرد سفراء الولايات المتحدة وتسع دول غربية أخرى.

المصدر: RT + رويترز