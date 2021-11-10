وكالة: إيلون ماسك خسر 50 مليار دولار في يومين

قالت وكالة بلومبرغ، إن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك خسر أكثر من 50 مليار دولار خلال يومين، بسبب انخفاض أسعار أسهم شركة تسلا التي يملكها.

وأشارت الوكالة المختصة في أنباء البزنس، إلى أن سعر سهم شركة تسلا المنتجة للسيارات الكهربائية بدأ في الانخفاض، بعد أن طلب ماسك من متابعيه عبر تويتر النصيحة حول ما إذا كان عليه بيع حصته البالغة 10٪ في الشركة، لتسوية مشاكل مع مصلحة الضرائب الأمريكية.

ومع إغلاق التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية يوم الثلاثاء، انخفضت أسهم تسلا بأكثر من 16 ٪.

إقرأ المزيد

ونوهت الوكالة، بأن ما جرى ترك تأثير سلبيا على تقييم ثروة ماسك نفسه، في غضون يومين، فقد ماسك الذي يعد أغنى رجل على وجه الأرض، من ثروته أكثر من 50 مليار دولار.

لم تحدد الوكالة، في تقريرها يوم الثلاثاء، حجم ثروة ماسك لكنها أكدت أن الفارق بين ثروته وثروة صاحب المركز الثاني في قائمة أغنى الأثرياء الذي يعود إلى مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، تقلص إلى 83 مليار دولار.

في يوم الاثنين الماضي، قدرت بلومبرغ ثروة ماسك بـ 323 مليار دولار، وثروة بيزوس بـ 201 مليار دولار.

وفقا لتقييم مجلة فوربس في 1 نوفمبر، تصدر ماسك أيضا قائمة المليارديرات، وأصبح أول شخص في التاريخ تجاوزت ثروته 300 مليار دولار.

المصدر: تاس