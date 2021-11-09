المركزي اليمني يطرح 15 مليون دولار بالمزاد

أعلن المركزي اليمني في عدن الثلاثاء عن فتح مزاد إلكتروني لبيع 15 مليون دولار للبنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن، لتغطية احتياجات السوق المحلية من العملة الصعبة.

وقال البنك المركزي إنه سيبدأ الأربعاء تطبيق نظام جديد، يسمى نظام المزادات لبيع وشراء العملات الأجنبية، بخطوة لإنقاذ العملة المحلية المنهارة.

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واشترط البنك تقديم العروض عن طريق منصة إلكترونية من البنوك فقط، دون غيرها من شركات الصرافة وتحويل الأموال.

وقال إن عملية المزاد ستتم للبنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن عبر منصة "رفينيتيف" التي ستتولى عملية المزاد وتنظيم عمليات البيع والشراء للنقد الأجنبي، وذلك للبنوك المشتركة بالمنصة، أما البنوك غير المشتركة بها سيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بطلب رسمي مقدم للبنك عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك.

وأضاف البيان أ ن هذا الإجراء يأتي ضمن مساعي البنك لتحقيق الاستقرار العام في الأسعار والنقد الأجنبي.

وأفاد البنك في وقت سابق بأن خطوة طرح مزاد علني تهدف لمواجهة اضطرابات آليات العمل بسوق النقد وتخفيف الضغط على شراء العملات الصعبة من السوق، وهو ما يتسبب في التدهور المتسارع للعملة المحلية.

وأعلن البنك المركزي اليمني مطلع أغسطس أن صندوق النقد الدولي خصص حصة من حقوق السحب الخاصة به لليمن تعادل 660 مليون دولار لتعزيز احتياطات البلد من العملات الصعبة ودعم قيمة العملة الوطنية المنهارة.

وعجزت الحكومة اليمنية في عدن والبنك المركزي طيلة الفترة الماضية عن كبح الانهيار الاقتصادي وتهاوي قيمة العملة المحلية، رغم إطلاقهما حزمة من الإجراءات والمعالجات التي قال مراقبون إنها جاءت متأخرة.

المصدر: رويترز