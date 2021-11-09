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أسعار الذهب الأسود تواصل تسجيل المكاسب

مال وأعمال

أسعار الذهب الأسود تواصل تسجيل المكاسب
Reuters
صورة تعبيرية
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تواصل أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ارتفاعها في ظل علامات على نمو اقتصادي عالمي عززت التوقعات للطلب على الطاقة.

وبحلول الساعة 12:02 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.67% إلى 82.48 دولار للبرميل، وكان الخام قد أغلق أمس على ارتفاع بنسبة 0.81% عند 81.93 دولار للبرميل بعد هبوطها ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.66% إلى 83.98 دولار للبرميل، وأغلقت العقود الاثنين التعاملات على ارتفاع بنسبة 0.83% عند 83.43 دولار للبرميل بعد أن خسرت حوالي اثنين بالمئة الأسبوع الماضي.

وما زالت أسعار النفط تلقى دعما أيضا من قرار تحالف "أوبك+" الأسبوع الماضي عدم تسريع خطتها لزيادة الإمدادات.

المصدر: بلومبرغ + رويترز

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