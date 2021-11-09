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توقعات بارتفاع احتياطيات دول الخليج بمئات مليارات الدولارات

مال وأعمال

توقعات بارتفاع احتياطيات دول الخليج بمئات مليارات الدولارات
Reuters
صورة تعبيرية
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توقع مسؤول في صندوق النقد الدولي ارتفاع احتياطيات دول مجلس التعاون الخليجي الست الغنية بالنفط في السنوات المقبلة بمئات مليارات الدولارات في ظل ارتفاع أسعار الذهب الأسود.

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وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي لتلفزيون الشرق في مقابلة تلفزيونية اليوم إنه يتوقع ارتفاع احتياطيات دول مجلس التعاون الخليجي بين 300 و350 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وعن أسباب ارتفاع الاحتياطيات، أشار المسؤول إلى أن دول الخليج ستستفيد من الصعود الكبير لأسعار النفط.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري توقع "بنك أوف أمريكا" ارتفاع أسعار النفط في منتصف العام المقبل إلى 120 دولارا للبرميل.

وأشار البنك إلى أن أزمة الطاقة العالمية أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز والفحم حول العالم، الأمر الذي يساهم في تعاف سريع لأسعار العقود الآجلة للنفط.

المصدر: نوفوستي + رويترز

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