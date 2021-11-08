وزارة الطاقة الروسية تنعى وزيرها الأسبق

أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الاثنين، وفاة وزير الطاقة الروسي الأسبق سيرغي شماتكو، الذي ترأس الوزارة الروسية في الفترة من مايو 2008 وحتى الشهر نفسه من العام 2012.

وأعلن وزير الطاقة الروسي الحالي نيكولاي شولجينوف، نبأ وفاة سيرغي شماتكو، حيث أعرب عن تعازيه.

وقال شولجينوف في بيان نشر اليوم الاثنين: "بالنيابة عن وزارة الطاقة الروسية وعن نفسي أتقدم بأحر التعازي لرحيل (وفاة) الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الدولي في مجال الطاقة الكهربائية، عضو المجلس العام لوزارة الطاقة الروسية، سيرغي شماتكو".

ووفقا له فإن شماتكو كان أحد القادة المسؤولين الرائدين الأكثر موثوقية في مجمع الوقود والطاقة، وقدم مساهمة كبيرة في تطوير قطاع الطاقة في روسيا.

ووفقا لوسائل إعلام فقد توفي وزير الطاقة الروسي الأسبق عن عمر يناهز 55 عاما.

وفي أغسطس الماضي، منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شماتكو وسام الاستحقاق من الدرجة الثالثة لمساهمته الكبيرة في تطوير مجمع الوقود والطاقة في روسيا.

المصدر: نوفوستي