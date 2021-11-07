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واشنطن: بايدن قد يلجأ للاحتياطي الاستراتيجي لمواجهة رفض "أوبك" زيادة الإنتاج

مال وأعمال

واشنطن: بايدن قد يلجأ للاحتياطي الاستراتيجي لمواجهة رفض
Reuters Kevin Lamarque
وزيرة الطاقة الأمريكية جينفر غرانهولم
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أعلنت وزيرة الطاقة الأمريكية جينفر غرانهولم أن الدول المصدرة للنفط تجاهلت دعوات واشنطن لزيادة إمدادات الخام، ما دفع الرئيس جو بايدن للبحث عن سبل بديلة لخفض أسعار المحروقات.

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وقالت الوزيرة في تصريحات لقناة CNN اليوم الأحد: "للأسف تسيطر أوبك على أجندة أسعار النفط"، مضيفة أن بإمكان بايدن أن "يدرس كل الحلول المتاحة".

ولم تستبعد غرانهولم لجوءه لتدخلات عينية بالاعتماد على الاحتياطي الاستراتيجي من النفط لإعادة أسعار المحروقات في السوق الأمريكية إلى استقرارها.

وقالت: "هذه إحدى الآليات المتاحة أمامه، وهو بالطبع يدرس إمكانية استخدامها".

وكان بايدن أعلن أمس السبت أن لدى إدارته أدوات التعامل مع أسعار النفط المرتفعة بعد أن رفضت "أوبك+" مطالبات المنتجين بضخ مزيد من الخام.

المصدر: "نوفوستي"

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