السعودية ترفع سعر خامها الخفيف لآسيا

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية أنها رفعت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا في ديسمبر 2.70 دولار للبرميل، مقابل ارتفاع 1.40 دولار لخامي عمان ودبي عن نوفمبر.

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وحددت الشركة سعر الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بحسم 30 سنتا للبرميل على سعر خام برنت وإلى الولايات المتحدة بزيادة 1.75 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس.

المصدر: "رويترز"