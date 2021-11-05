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السعودية ترفع سعر خامها الخفيف لآسيا

مال وأعمال

السعودية ترفع سعر خامها الخفيف لآسيا
Reuters
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أعلنت شركة "أرامكو" السعودية أنها رفعت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا في ديسمبر 2.70 دولار للبرميل، مقابل ارتفاع 1.40 دولار لخامي عمان ودبي عن نوفمبر.

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وحددت الشركة سعر الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بحسم 30 سنتا للبرميل على سعر خام برنت وإلى الولايات المتحدة بزيادة 1.75 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس.

 

المصدر: "رويترز"

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