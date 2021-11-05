بعد جدل دام 14 شهرا.. الكويت تحسم مصير الوافدين فوق الـ60

قررت السلطات الكويتية إلغاء قرار حول الوافدين الأجانب الذين يبلغ عمرهم 60 عاما فما فوق، وذلك بعد جدل دام لأكثر من 14 شهرا.

وذكرت جريدة "القبس" الكويتية في تقرير نشر أمس، أنه بعد جدل دام شهورا قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية بشكل رسمي إلغاء القرار رقم 520 لسنة 2020، الذي قضى بحظر إصدار إذن عمل جديد في البلاد لمن بلغ 60 عاما وما فوق من العمالة الوافدة حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها من شهادات.

وكشفت مصادر للجريدة أنه تقرر إصدار قرار جديد، بحيث يكون تجديد إذن العمل لوافدي الـ60 مقابل 500 دينار سنويا، بالإضافة إلى تأمين صحي تتراوح قيمته ما بين 500 و700 دينار سنويا.

المصدر: "القبس"