زعيم المعارضة التركية: التضخم الحقيقي في البلاد أعلى من 40%

أكد رئيس حزب "الشعب الجمهوري" المعارض في تركيا، كمال كيليتشدار أوغلو، أن البيانات الرسمية المعلنة بشأن معدل التضخم النقدي في البلاد خاطئة، وأن "المعدل الحقيقي تجاوز 40%".

وكتب كيليتشدار أوغلو على "تويتر"، إن "البيانات الرسمية لا توافق الواقع الذي يعيشه الشارع التركي".

وأضاف: "هيئة الإحصاء التركية قالت اليوم إن معدل التضخم النقدي السنوي ارتفع إلى 19.89%، خلال شهر أكتوبر الماضي في تركيا".

وتابع: "الرئيس رجب طيب أردوغان، وشركاؤه مصممون على تدمير تركيا، ولكنهم نسوا شيئا وهو وجود حزب الشعب الجمهوري".

TÜİK "Enflasyon %19.89" demiş. Halk çarşı pazarda gerçeği net görüyor. Gerçek enflasyon %40'ın üzerinde. Şahsım ve şürekası ülkeyi bitirmeye kararlı ama unuttukları bir şey var. Biz varız ve buradayız. Benim en önemli meselem halkımın sofrasıdır. Bazı önemli adımlar atacağız. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 3, 2021

وأشار كيليتشدار أوغلو، إلى أن "أهم قضية بالنسبة لهم هي طاولة طعام الشعب التركي وما عليها من أصناف"، مؤكدا أنهم "سيتخذون بعض الخطوات الهامة لتحسين الوضع الاقتصادي عند وصولهم إلى الحكم".

المصدر: "زمان التركية"