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زعيم المعارضة التركية: التضخم الحقيقي في البلاد أعلى من 40%

مال وأعمال

زعيم المعارضة التركية: التضخم الحقيقي في البلاد أعلى من 40%
Reuters
الأسواق في تركيا - أرشيف
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أكد رئيس حزب "الشعب الجمهوري" المعارض في تركيا، كمال كيليتشدار أوغلو، أن البيانات الرسمية المعلنة بشأن معدل التضخم النقدي في البلاد خاطئة، وأن "المعدل الحقيقي تجاوز 40%".

وكتب كيليتشدار أوغلو على "تويتر"، إن "البيانات الرسمية لا توافق الواقع الذي يعيشه الشارع التركي".

وأضاف: "هيئة الإحصاء التركية قالت اليوم إن معدل التضخم النقدي السنوي ارتفع إلى 19.89%، خلال شهر أكتوبر الماضي في تركيا".

وتابع: "الرئيس رجب طيب أردوغان، وشركاؤه مصممون على تدمير تركيا، ولكنهم نسوا شيئا وهو وجود حزب الشعب الجمهوري".

وأشار كيليتشدار أوغلو، إلى أن "أهم قضية بالنسبة لهم هي طاولة طعام الشعب التركي وما عليها من أصناف"، مؤكدا أنهم "سيتخذون بعض الخطوات الهامة لتحسين الوضع الاقتصادي عند وصولهم إلى الحكم".

المصدر: "زمان التركية"

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