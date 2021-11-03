بعد بيان "المركزي الأمريكي".. العملة المشفرة "إيثر" تسجل أعلى مستوياتها

سجلت "إيثر"، وهي ثانية أكبر عملة مشفرة في العالم، أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم بعد بيان "المركزي الأمريكي" ومدفوعة بأنباء عن اعتماد العملات المشفرة على نطاق أوسع.

واقتفت العملة المرتبطة بسلسلة "إيثريوم" للكتل، أثر صعود "بتكوين"، لترتفع إلى 4670.81 دولار في أواخر جلسة التداول، وتحطم الرقم الذي سجلته أمس عند 4600 دولار.

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وجاء ذلك بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن بدء تقليص برنامجه لمشتريات السندات، لكنه تمسك باعتقاده بأن التضخم المرتفع سيكون "عابرا" ولن يتطلب على الأرجح زيادة سريعة في أسعار الفائدة.

وبينما قفزت "إيثر" إلى ستة أمثال قيمتها، جرى تداول "بتكوين"، أكبر عملة مشفرة في العالم، عند حوالي 63262 دولارا مرتفعة نحو 117 في المئة هذا العام.

المصدر: "رويترز"