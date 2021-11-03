القاهرة: 50 مليون دولار لدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الإفريقية

أكدت وزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط، أن المصرف العربي للتنمية الاقتصادية منح خطا ائتمانيا لبنك مصر قيمته 50 مليون دولار لدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الإفريقية.

وقالت، في الجلسة الافتتاحية للملتقى الثاني للتجارة العربية والإفريقية، الذي ينظمه المصرف العربي، بالقاهرة: "المصرف في وقت سابق منح خطا ائتمانيا لبنك مصر قيمته 50 مليون دولار لدعم المنتجات المصرية، وهناك الكثير الذي يمكن أن يقدمه المصرف في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة".

وأضافت، أن "دفع العلاقات الاقتصادية المصرية المشتركة مع إفريقيا والدول العربية يعتبر جزءا أساسيا من استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولي، بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات، من خلال آلية اللجان المشتركة بين مصر والعديد من الدول، فضلا عن العلاقات الثنائية".

وتابعت: "تعمل الوزارة على إتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات بين مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، بهدف تعزيز دورها التنموي على المستويين المحلي والإقليمي، وخلال عام 2020 أبرمت الوزارة اتفاقيات تمويل إنمائي بقيمة 9.8 مليار دولار منها 3.1 مليار دولار للقطاع الخاص".

وأوضحت المشاط، أن "مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تكتسب أهمية كبيرة لتنمية البنية التحتية في إفريقيا، وتشكل عامل جذب لمؤسسات التمويل الدولية، لتقوم بدورها في توفير التمويلات الإنمائية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن ابتكار آليات تمويل جديدة تعزز من دخول القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

وأثنت الوزيرة المصرية على استجابة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية، لجهود الدول في مكافحة جائحة كورونا حيث وافق على 20 عملية استجابة عاجلة لمساعدة الدول الأعضاء في مكافحة كورونا بقيمة 171 مليون دولار.

المصدر: "بوابة الأهرام"