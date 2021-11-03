عقود برنت تهبط 2.50 دولار إلى 82.16 دولار للبرميل

هبطت أسعار النفط بما يزيد على ثلاثة في المئة خلال التعاملات اليوم الأربعاء بعد أن سجلت مخزونات الخام الأمريكية زيادة أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وعند الساعة 15:50 بتوقيت غرينتش، كانت عقود خام برنت القياسي العالمي منخفضة 2.62 دولار، أو 3.05 بالمئة، عند 82.16 دولار للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.93 دولار، أو 3.50 بالمئة، إلى 80.97 دولار للبرميل.

المصدر: "رويترز"