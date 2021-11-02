صادرات الجزائر من النفط والغاز ترتفع إلى 24 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر

قالت وزارة الطاقة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، إن صادرات البلاد من النفط والغاز بلغت 24 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر، ارتفاعا من 15 مليار دولار قبل عام.

وأضافت الوزارة أن إنتاج الجزائر من النفط والغاز ارتفع 15 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، ليصل إلى حوالي 121 مليون طن من المكافئ النفطي، منها أكثر من 77 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وكانت شركة الطاقة الوطنية "سوناطراك" توقعت في أغسطس أن تصل إيرادات الجزائر من تصدير النفط والغاز إلى 33 مليار دولار في عام 2021.

المصدر: "رويترز"