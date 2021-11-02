ارتفاع أسعار النفط بفعل الزيادة البطيئة في إنتاج "أوبك"

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن قللت منظمة أوبك من وتيرة زيادات الإنتاج المتوقعة الشهر الماضي، في حين رفعت الصين، معدلات تشغيل المصافي لمواجهة ارتفاع الطلب على الديزل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" بنسبة 0.3 في المئة إلى 84.99 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:17 بتوقيت غرينيتش.

كذلك صعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.2 في المئة إلى 84.24 دولار للبرميل.

وارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات الأسبوع الماضي، مدعوما بانتعاش الطلب بعد تخفيف قيود جائحة فيروس "كورونا" وتنفذ منظمة "أوبك" وحلفاؤها بقيادة روسيا، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، زيادات تدريجية شهرية في الإنتاج تبلغ 400 ألف برميل يوميا، على الرغم من دعوات كبار المستهلكين لضخ المزيد من النفط.

وخلص مسح لوكالة "رويترز" أمس الاثنين إلى أن زيادة إنتاج نفط "أوبك" في أكتوبر الماضي لم تصل إلى مستوى الارتفاع المخطط له بموجب اتفاق مجموعة "أوبك+"، إذ بدد توقف الإنتاج لدى بعض المنتجين الصغار نتائج زيادة الإمدادات من السعودية والعراق.

وفي الوقت نفسه، عززت شركات النفط الوطنية في الصين معدلات تشغيل المصافي، مما زاد من الطلب على النفط لسد الحاجة للديزل في الصين.

المصدر: رويترز