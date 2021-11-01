الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وترقب المستثمرين لاجتماع المركزي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار الأمريكي، فيما يركز المستثمرون على الجدول الزمني لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لتقليص إجراءات التحفيز في اجتماع مهم هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.63 بالمئة إلى 1794.00 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.66 بالمئة إلى 1795.70 دولار للأوقية.

وقال متعاملون إن تراجع الدولار هو العامل الرئيسي وراء صعود المعدن الأصفر.

وانخفض مؤشر الدولار 0.18 بالمئة أمام منافسيه، وهو ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يقول البنك المركزي الأمريكي في ختام اجتماعه يوم الأربعاء المقبل، إنه سيبدأ تقليص مشتريات السندات، وهي علامة على أنه يرى أن الاقتصاد يتعافى، رغم أن التركيز سيكون على قرائن بشأن رفع أسعار الفائدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.63 بالمئة إلى 24.00 دولارا للأوقية بينما قفز البلاتين 4.4 بالمئة إلى 1062.70 دولار وصعد البلاديوم 2.77 بالمئة إلى 2057.60 دولار.

المصدر: "رويترز"