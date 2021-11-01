مدينة روسية تستأنف رحلات الطيران مع دبي

تستأنف مدينة كراسنودار في روسيا اعتبارا من الثلاثاء 2 نوفمبر الجاري رحلات الطيران مع دبي، وذلك بعد توقفها منذ عاما 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك بحسب بيان نشرته الخدمة الصحفية لمطار كراسنودار الدولي اليوم الاثنين. ووفقا للبيان فإن شركة فلاي دبي ستبدأ في تسيير الرحلات الجوية بين كراسنودار ودبي.

وسيتم تنظيم رحلتين جويتين في الأسبوع يومي الثلاثاء والسبت. وعلى المسافرين عند وصولهم إلى دبي إبراز نتائج اختبار PCR على أن لا يتجاوز تاريخها 72 ساعة قبل المغادرة، وبعد الوصول إلى دبي على المسافر الخضوع لاختبار أخر لكورونا، وهو مجاني.

المصدر: "تاس"