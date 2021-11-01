إيلون ماسك يتحدى برنامج الأغذية العالمي ويعلن استعداده لبيع أسهم شركة "تيسلا" والتبرع بها..بشرط

أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أنه على استعداد لبيع أسهم شركته "تسلا" للسيارات الكهربائية والتبرع بعائداتها، في مقابل تنفيذ الأمم المتحدة أحد شروطه، بخصوص الجوع في العالم.

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وعلى حسابه في "تويتر"، رد إيلون ماسك على تصريحات مدير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، قائلا: "إذا كان بإمكان برنامج الأغذية العالمي أن يصف في هذا الموضوع في "تويتر" بالضبط، بخصوص كيف ستحل 6 مليارات دولار الجوع في العالم، فسوف أبيع أسهم "تيسلا" الآن وأفعل ذلك (يتبرع بالمبلغ)".

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it. — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا": "لكن يجب أن تكون محاسبة مفتوحة المصدر، حتى يرى الجمهور على وجه التحديد كيف يتم إنفاق الأموال".

ورد على هديفيد بيزلي بالقول: "يمكنني أن أؤكد لكم أن لدينا الأنظمة المطبقة للشفافية والمحاسبة مفتوحة المصدر، ويمكن لفريقك المراجعة والعمل معنا ليكون واثقا تماما من ذلك".

I can assure you that we have the systems in place for transparency and open source accounting. Your team can review and work with us to be totally confident of such. — David Beasley (@WFPChief) October 31, 2021

وفي تصريحات لشبكة "سي إن إن"، كان ديفيد بيزلي قد قال أن تبرعا بقيمة 6 مليارات دولار من مليارديرات مثل ماسك، وجيف بيزوس، يمكن أن يساعد 42 مليون شخص "سيموتون فعليا من الجوع في حال فشلنا في إنقاذهم".

المصدر: RT