اتحاد عمالي ألماني يدعو إلى الإضراب في سبعة مواقع لشركة "أمازون"

دعت نقابة العمال الألمانية "فيردي"، اليوم الأحد، الموظفين إلى بدء إضراب في سبعة مواقع مختلفة لشركة "أمازون"، إثر نزاع مستمر بشأن الأجور.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم "فيردي" قوله إن مدة الإضراب مفتوحة.

ولم تعلق "أمازون" حتى الآن على الإضراب المقرر أن يبدأ في الأول من نوفمبر في بعض مواقعها.

المصدر: "رويترز"