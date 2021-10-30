البنك الدولي يطالب الدول الغنية بسرعة إعادة هيكلة ديون البلدان الفقيرة
Reuters
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طالب البنك الدولي زعماء دول مجموعة العشرين الثرية السبت بالإسراع بالعمل على إعادة هيكلة ديون البلدان الفقيرة بما في ذلك تجميد مدفوعات الديون وإلزام جهات الإقراض بالمشاركة في ذلك.
وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي لزعماء مجموعة العشرين المجتمعين في روما إن ما تم إحرازه من تقدم في علاج مشكلة ديون الدول الأكثر فقرا توقف الآن داعيا إلى ضرورة بذل جهود عاجلة لاستئناف هذه العملية.
المصدر: وكالات
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