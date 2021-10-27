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الجزائر.. رئيس الوزراء يدشن سفينة "باجي مختار 3"

مال وأعمال

الجزائر.. رئيس الوزراء يدشن سفينة
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تدشن الجزائر يوم غد الخميس وبإشراف رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن سفينة "باجي مختار 3" الجديدة المخصصة لنقل الركاب.

وذكرت صفحة "مصالح الوزير الأول" أن رئيس الوزراء سيشرف على تدشين السفينة التي تقدر طاقة استعابها بـ1800 مسافر، وقالت إنها ستسمح "بتعزيز القدرات الوطنية في مجال نقل المسافرين بحرا".

وتعد الباخرة من أحدث السفن، وأكبرها ضمن الأسطول الجزائري، وقد اشترتها الجزائر من الصين، وانطلقت أشغال تصنيعها عام 2018، وإضافة إلى المسافرين، تتسع الباخرة، لـ600 مركبة.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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