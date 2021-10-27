روسيا تسجل رقما قياسيا في تصدير البازلاء خلال سبتمبر

أعلنت شركة "بروزيرنو" الروسية أن روسيا حققت رقما قياسيا في تصدير البازلاء خلال شهر سبتمبر 2021، بلغت 199.1 ألف طن.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أنه "في سبتمبر 2021، بلغت صادرات البازلاء من روسيا 199.1 ألف طن، وهي شحنة شهرية قياسية في تاريخ البلاد".

وتم شحن 420.7 ألف طن من البازلاء في الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم الجديد ما يشكل 48% من إجمالي صادرات البازلاء لموسم 2020-2021.

وأوضحت الشركة أن في مقدمة المشترين تركيا وبلجيكا ولاتفيا وإسبانيا وباكستان.

المصدر: "تاس"