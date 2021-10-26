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سوريا توقع عقد كهرباء مع شركة إيرانية

مال وأعمال

سوريا توقع عقد كهرباء مع شركة إيرانية
Reuters
صورة تعبيرية
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وقعت وزارة الكهرباء السورية اليوم الثلاثاء عقدا مع شركة "بيمانير" الإيرانية لإعادة تأهيل محطة محردة باستطاعة 576 ميغاواط.

ووفقا لما ذكرته وكالة "سانا" فإن قيمة العقد الموقع بين الوزارة والشركة الإيرانية تبلغ 99 مليونا ونصف المليون يورو وبمدة تنفيذ 26 شهرا.

يتبع..

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