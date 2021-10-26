مصدر يكشف عن الوضع الفني لخط الغاز من مصر إلى لبنان

كشف مصدر في وزارة النفط السورية عن الوضع الفني لخط الغاز العربي، وذلك في إطار مشروع لضخ الغاز الطبيعي من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.

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وقال المصدر لصحيفة "الوطن" السورية، إن خط الغاز الممتد من مصر إلى الأردن مرورا بسوريا جاهز مئة بالمئة، لكن بعد الكشف عن الجزء الخاص بالجانب اللبناني تبين وجود عطل بسيط من السهل إصلاحه.

وأشار إلى أن وفدا اطلع على جاهزية خط الغاز العربي واطلع على نتائج لتحاليل عينات غاز.

وجال وفد سوري ولبناني يرافقهم فنيون مصريون، على محطة غاز الريان في سوريا ومحطة الدبوسية للوقوف على جاهزية خطوط الغاز في إطار مشروع نقل الغاز المصري إلى الجانب اللبناني عن طريق خط الغاز العربي.

المصدر: الوظن