 
مباشر
عاجل
توقف معظم محطات الوقود في إيران عن العمل بسبب خلل فني وأنباء غير مؤكدة عن هجوم إلكتروني

مصدر يكشف عن الوضع الفني لخط الغاز من مصر إلى لبنان

مال وأعمال

مصدر يكشف عن الوضع الفني لخط الغاز من مصر إلى لبنان
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rlaz

كشف مصدر في وزارة النفط السورية عن الوضع الفني لخط الغاز العربي، وذلك في إطار مشروع لضخ الغاز الطبيعي من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.

إقرأ المزيد
وزير البترول المصري: سنباشر ضخ الغاز إلى لبنان مطلع 2022
وزير البترول المصري: سنباشر ضخ الغاز إلى لبنان مطلع 2022

وقال المصدر لصحيفة "الوطن" السورية، إن خط الغاز الممتد من مصر إلى الأردن مرورا بسوريا جاهز مئة بالمئة، لكن بعد الكشف عن الجزء الخاص بالجانب اللبناني تبين وجود عطل بسيط من السهل إصلاحه.

وأشار إلى أن وفدا اطلع على جاهزية خط الغاز العربي واطلع على نتائج لتحاليل عينات غاز.

وجال وفد سوري ولبناني يرافقهم فنيون مصريون، على محطة غاز الريان في سوريا ومحطة الدبوسية للوقوف على جاهزية خطوط الغاز في إطار مشروع نقل الغاز المصري إلى الجانب اللبناني عن طريق خط الغاز العربي.

المصدر: الوظن

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا