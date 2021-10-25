إطلاق خدمة توصيل الطرود بواسطة روبوتات في موسكو

أطلق مشروع مشترك بين مؤسسة البريد الروسية و"ياندكس"، التي تعد أكبر شركة تكنولوجيا في روسيا، لتقديم خدمة توصيل الطرود عبر الروبوتات في العاصمة الروسية موسكو.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الاثنين، إن مؤسسة البريد قد بدأت في تسليم الطرود لعملائها في موسكو عبر روبوتات تابعة لشركة "ياندكس".

وتتعاون "ياندكس" مع مؤسسة البريد الروسية كشريك لوجستي في المشروع، حيث تقدم روبوتات حديثة وتوفر الصيانة لها.

وفي إطار المرحلة الأولى من المشروع سيتم توصيل وتسليم الطرود من 27 فرعا بريديا في موسكو، وستتم العملية بواسطة 36 روبوتا. ومن المخطط أن تتم إضافة 23 فرعا جديدا إلى المشروع في غضون شهر إلى الشبكة، علما أن التسليم يتم في نطاق 2 كيلومتر.

وتستخدم خدمة التوصيل هذه خلال تطبيق مؤسسة البريد، وتبلغ تكلفة التوصيل روبلا واحدا فقط لا غير. وفي حال كان عنوان المستلم في نطاق الخدمة فسيظهر خيار استلام الطرد بواسطة روبوت في التطبيق.

المصدر: إنترفاكس