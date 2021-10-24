سوريا.. وزارة التجارة تحدد سعر بيع أسطوانة غاز البوتان (وثيقة)
Reuters
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أصدرت وزارة التجارة الداخلية في سوريا يوم الأحد، قرارا حددت من خلاله سعر بيع أسطوانات غاز البوتان الصناعي للمستهلكين ولجميع القطاعات.
وحدد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر بيع أسطوانة غاز البوتان للمستهلكين ولجميع القطاعات من خارج البطاقة الإلكترونية سعة 10 كغ منزلي بـ30600 ليرة سورية.
وأضافت أن الأسطوانة سعة 16 كغ صناعي حدد سعرها بـ 49000 ليرة سورية.
وأكدت الوزارة أن هذه الأسعار لا تطبق على أسطوانات الغاز الموزعة عبر البطاقة.
المصدر: RT
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