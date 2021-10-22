مجموعة السبع تتفق على مبادئ التجارة الرقمية

أعلنت بريطانيا أن مجموعة الدول السبع اتفقت على مجموعة من المبادئ التي تحكم استخدام البيانات العابرة للحدود والتجارة الرقمية.

وجاء في بيان تولت بريطانيا إصداره باسم المجموعة، بعد اجتماع وزراء التجارة في بلدان المجموعة أن دول التكتل تعارض الحمائية الرقمية والسلطوية.

وورد في البيان: "اليوم تبنينا مبادئ التجارة الرقمية لمجموعة السبع والتي ستكون مرشدا لنهج مجموعة السبع في التجارة الرقمية".

المصدر: "رويترز"