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عملة "بيتكوين" تصعد إلى مستوى تاريخي

مال وأعمال

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واصلت عملة "البيتكوين" ارتفاعها، اليوم الأربعاء، وبلغت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم مستوى 66000 دولارا، وسجلت بذلك مستوى تاريخيا.

وبحلول الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، صعدت عملة "البيتكوين" بنسبة 5.83% إلى 66008.50 دولار، وسجلت بذلك مستوى قياسيا تاريخيا.

عملة
coindesk
منحى تداولات عملة "البيتكوين" اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021

وتشهد عملة "البيتكوين" ارتفاعا خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما أفادت تقارير بأنه تم إنشاء صندوق لتداول عقود "البيتكوين" الآجلة في الولايات المتحدة.

المصدر: RT

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