عملة "البيتكوين" تصعد إلى أعلى مستوى في 7 أشهر
Reuters
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صعدت عملة "البيتكوين"، اليوم الجمعة، وسجلت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم أعلى مستوى منذ أبريل الماضي، حيث صعدت فوق مستوى 60 ألف دولار.
وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العملة الرقمية بنسبة 2.94% إلى 59484 ألف دولار، وقبل ذلك جرى تداول "البيتكوين" فوق مستوى 60 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل 2021.
coindesk.com
المصدر: نوفوستي
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