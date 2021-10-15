 
مباشر
عاجل
أسعار النفط تصعد إلى أعلى مستوى في سنوات

عملة "البيتكوين" تصعد إلى أعلى مستوى في 7 أشهر

مال وأعمال

عملة
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rifk

صعدت عملة "البيتكوين"، اليوم الجمعة، وسجلت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم أعلى مستوى منذ أبريل الماضي، حيث صعدت فوق مستوى 60 ألف دولار.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العملة الرقمية بنسبة 2.94% إلى 59484 ألف دولار، وقبل ذلك جرى تداول "البيتكوين" فوق مستوى 60 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل 2021.

عملة
coindesk.com

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا