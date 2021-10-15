عملة "البيتكوين" تصعد إلى أعلى مستوى في 7 أشهر

صعدت عملة "البيتكوين"، اليوم الجمعة، وسجلت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم أعلى مستوى منذ أبريل الماضي، حيث صعدت فوق مستوى 60 ألف دولار.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العملة الرقمية بنسبة 2.94% إلى 59484 ألف دولار، وقبل ذلك جرى تداول "البيتكوين" فوق مستوى 60 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل 2021.

coindesk.com

المصدر: نوفوستي