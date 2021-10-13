شركتا طاقة بريطانيتان تعلنان إفلاسهما بسبب ارتفاع أسعار الغاز

أعلنت الهيئة التنظيمية للطاقة في بريطانيا "أوفغيم"، الأربعاء، أن شركتي طاقة بريطانيتين أعلنتا إفلاسهما بسبب ارتفاع أسعار الغاز القياسية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحديث يدور عن شركة "Pure Planet" وتخدم 235 ألف مستهلك، وشركة "Colorado Energy"، ولديها 15 ألف مستهلك.

ووفقا لـ"أوفغيم"، سيتم نقل العملاء إلى موردين آخرين كي لا يتأثروا بمغادرة الشركات للسوق.

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، حيث كان سعر الغاز في أغسطس الماضي حوالي 515 دولارا لكل ألف متر مكعب، وبحلول نهاية سبتمبر، تضاعف المبلغ، ووصل في الخامس من أكتوبر إلى رقم قياسي قدر بـ1400 دولار لكل ألف متر مكعب.

وجاء في بيان شركة "Pure Planet": "نظرا لأزمة الطاقة العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة بالجملة القياسية والقيود المفروضة علينا من قبل سقف أسعار الهيئة التنظيمية، لا يمكننا الاستمرار في تشغيل الشركة.. هذا الأمر أثر على 12 شركة موردة أخرى خلال العام الجاري، ولهذا السبب كان علينا اتخاذ القرار الصعب بإيقاف العمل".

وتشير المعلومات المتوافرة، إلى أنه ومنذ يناير الماضي، أعلنت 12 شركة للطاقة في بريطانيا عن إفلاسها بسبب ارتفاع أسعار الغاز، والتي تغطي حوالي 1.5 مليون مستهلك.

المصدر: "نوفوستي"