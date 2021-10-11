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المركزي التركي: من الخطأ ربط ضعف الليرة بخفض أسعار الفائدة

مال وأعمال

المركزي التركي: من الخطأ ربط ضعف الليرة بخفض أسعار الفائدة
Reuters
صورة تعبيرية
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أشار محافظ البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو اليوم الاثنين إلى أنه من الخطأ ربط هبوط قيمة الليرة في الآونة الأخيرة بخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي.

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وفي إجابته على أسئلة من مشرعين في لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان التركي، قال كافجي أوغلو إن خفض سعر الفائدة لم يكن مفاجأة وإن البنك المركزي لم يهمل واجباته.

وكان المركز التركي قد قرر في سبتمبر خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18 بالمئة.

المصدر: رويترز

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