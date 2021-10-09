مسؤول مصري يكشف عن احتياطي البلاد الاستراتيجي من القمح والأرز والسكر
Reuters
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أكد وزير التموين المصري علي المصيلحي، السبت، أن احتياطي البلاد الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 5.5 شهر.
وقال خلال مقابلة تلفزيونية، إن "البلد يملك أيضا، احتياطيا من السكر يكفي لمدة 5.5 شهر، في حين يكفي الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز 3 أشهر".
وتعتبر مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم.
المصدر: "رويترز"
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