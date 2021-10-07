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مصر.. وزارة البترول والثروة المعدنية تعلن رفع أسعار البنزين والسولار

مال وأعمال

مصر.. وزارة البترول والثروة المعدنية تعلن رفع أسعار البنزين والسولار
Reuters
محطة بنزين في مصر
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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر زيادة أسعار البنزين والسولار 25 قرشا، وذلك اعتبارا من صباح اليوم الجمعة

وأفادت الوزارة بأنه سيتم بدء العمل بالأسعار الجديدة يوم الجمعة 8 أكتوبر.

وجاءت تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتي: 7 جنيها للتر البنزين 80، و8.25 جنيهات للتر البنزين 92، و9.25 جنيهات للتر البنزين 95، كما جاءت زيادة السولار 25 قرشا، ليصل 7 جنيهات.

فيما تم تحديد سعر بيع المتر المكعب مـن الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات بمحطة التموين 375 قرشا بالمواصفات العادية، شاملا رسم الدمغة النوعي طبقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.

كما حدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 4200 جنيه لكل طن تسليم لمستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والإسمنت وباقي القطاعات والجهات والإستخدامات الأخرى .

وأشارت الوزارة إلى أن العمل بأسعار بيع المازوت لباقي القطاعات يستمر على النحو التالي 1500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التي يـصدر بتحديـدها قرار من وزير التجارة والصناعة.

العدد 225- الجريدة الرسمية by Hussein Al Badry

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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