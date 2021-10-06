بلجيكا: شراء دول أوروبا الغاز جماعيا لن يحل أزمة ارتفاع الأسعار

أفادت السلطات البلجيكية، اليوم الأربعاء، بأن بروكسل غير مقتنعة بأن شراء دول أوروبا الغاز جماعيا سيحل أزمة ارتفاع الأسعار.

وقالت سيلين تيلير وزيرة البيئة لمنطقة والونيا في اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي "لسنا مقتنعين في هذه المرحلة بأن عمليات الشراء الجماعية ستكون حلا. نعتقد أننا بحاجة لمواصلة المناقشات في المجلس الأوروبي".

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قال الجمعة إنه اقترح على المفوضية الأوروبية إجراء "عمليات شراء جماعية" للغاز من أجل زيادة القوة التفاوضية للاتحاد الأوروبي في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.

وأضاف خلال منتدى اقتصادي "مع نجاح شراء اللقاح جماعيا، لماذا لا نزيد قدرتنا التفاوضية من خلال القيام بعملية شراء جماعية و(إنشاء) احتياطي غاز استراتيجي في أوروبا؟".

وأشار إلى أن تلك الشراءات ستكون وسيلة "للرد المشترك على المشاكل التي لا تخص إسبانيا والبرتغال فقط... (بل) الاتحاد الأوروبي بأسره"، موضحا أنه قدم هذا المقترح "إلى المفوضية الأوروبية وكل الدول الأعضاء".

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الأسابيع الأخيرة في الأسواق العالمية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء في أنحاء أوروبا، ولاسيما في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.

المصدر: "رويترز" + "أ ف ب"